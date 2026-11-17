Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi değerlendirildi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Yakup Kaska, Yeşil Bölge YÖK Pavilyonu'nda "Küresel İklim Değişikliği ve Deniz Kaplumbağalarının Korunması ve İzlenmesi" başlıklı panelde konuştu.

Kaska, deniz kaplumbağalarının küresel ısınmadan nasıl etkilendiğini, onları tehdit eden faktörlerin neler olduğunu ve koruma çalışmaları için finansmanın nasıl sağlanacağını yurt dışından katılımcılarla ele alacaklarını söyledi.

Deniz kaplumbağalarının sadece Türkiye'de değil bütün Akdeniz'de ve dünyada korunması gereken bir canlı türü olduğunu belirten Kaska, "Denizdeki bütün makroplastikler deniz kaplumbağalarının vücuduna giriyor ve bunları mikroplastikler haline geliyor. Bu parçacıklar onların fizyolojik olarak hormonlarından, gen aktivasyonuna kadar her halini etkiliyor." dedi.

Kaska, mikroplastiklerin sadece kaplumbağaları etkilemediğini, dokulardan kaplumbağanın yumurta sarısına geçerek yavrulara kadar geçtiğini takip ettiklerini dile getirdi.

Mikroplastiklerin bu canlıların yaşam alanlarını tehdit eden en büyük kirliliklerden biri olduğunu anlatan Kaska, "Bütün ülkelerin bu kaplumbağaları koruması için işbirliği yapması çok önemli. Çünkü bizde yuvalayan bir kaplumbağa Tunus'ta beslenebiliyor, Adriyatik'te kışlayabiliyor. Dolayısıyla ülkelerin tamamında da kaplumbağaların korunması gerekiyor." diye konuştu.