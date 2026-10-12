Delta, Riyad Havalimanı'na Husi saldırısı sonrası Atlanta uçuşlarını 2027'ye erteledi

ABD'li hava yolu şirketi Delta, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırının ardından Atlanta ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad arasındaki aktarmasız uçuşlarını Mart 2027'ye erteleyeceğini duyurdu.

Delta'dan yapılan açıklamada, bölgedeki gelişmelere işaret edilerek, müşteriler ile çalışanların emniyet ve güvenliğinin her zaman öncelik olduğu ve operasyonel kararlara yön vermeye devam ettiği belirtildi.

Durumun takip edildiği ve Saudia ile Riyadh Air'in de aralarında bulunduğu ilgili hükümet ve havacılık ortaklarıyla yakın temasın sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Suudi Arabistan, Delta için önemli bir pazar olmayı sürdürüyor ve Krallık'a uzun vadede hizmet verme konusunda kararlıyız. Suudi Arabistan'ı Delta'nın küresel uçuş ağına Mart 2027'de bağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, seyahat planları etkilenen müşterilerin, şirketin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yeniden rezervasyon ve para iadesi seçeneklerini inceleyebileceği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler 10 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 17 Ekim'e kadar operasyonlarını durdurduğu açıklanmıştı.