DEM Parti'den Kurban Bayramı Mesajı

DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları ortak mesajda, bayramın, demokratik yaşamın güçlendiği, hukukun adalet dağıttığı, özgürlüklerin hakim olduğu, ekmeğin adil ve eşit bölüşüldüğü bir dönemin kapılarını aralamasını umduklarını belirtti.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Barış ve demokratik toplum sürecinden geçtiğimiz bu tarihi günlerde Türkiye ve Orta Doğu için en hayırlı olan güçlü demokrasi ve onurlu bir barışın gerçekleştirilmesidir, toplumsal barışın adalet ve hak ile sağlanmasıdır. Demokratik siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, eşit yurttaşlık temelinde özgür ve barış dolu bir geleceğin inşa edildiği günlere ulaşma umuduyla, halkların ortak gelecekte ve demokratik bir toplumda eşit ve kardeşçe yaşayacağı bir düzeni inşa etme mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, adaletin, eşitliğin, demokrasinin ve özgürlüğün hakim olduğu yeni bir yaşama açılan bir bayram olmasını temenni ediyoruz."