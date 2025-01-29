DEM Parti'den Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına sert tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına sert tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt Belediyesine kayyum atanmasını reddetti ve halk iradesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Tülay Hatimoğulları da iktidarın yargı aracılığıyla halkın iradesine darbe yaptığını ifade etti.

29.01.2025 09:08  Güncelleme: 10:33
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt Belediyesine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bakırhan, "Siirt halkının iradesi, bütün siyasi hileleri, kumpasları, gaspları tarihe gömecek kadar güçlüdür. Bir kez daha herkesi demokrasiden yana olmaya davet ediyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"İktidar emrindeki yargı eliyle bir kez daha halkın iradesine darbe gerçekleştirdi" diyen Tülay Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alağaş'a verilen cezanın ardından Siirt Belediyemize kayyım atandı. Bir kez daha söylüyoruz! Barış kayyımcı anlayıştaki ısrarla değil; demokrasiyle, hakla, hukukla sağlanır. Barışın umudunu yeşertmeye çalıştığımız bugünlerde gerçekleşen bu irade gaspını kabul etmiyoruz. Kayyım darbesine direnmekten, onurlu bir barış için mücadele etmekten tek bir geri adım atmadık, atmayacağız. Yüreği demokrasiden yana atan herkesi irade gaspına karşı durmaya, halkların iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Bakırhan ise kayyum atanmasını reddettiklerini belirterek, şöyle paylaşımda bulundu:

"Siirt Belediyemize kayyım atanmasını reddediyoruz. Halk iradesi, gaspçı zihniyeti yenecek. Belediye Eş Başkanlarımız hakkında uydurma gerekçelerle soruşturma açıp ceza vererek kayyım hukuksuzluğunun yolunu açmak siyasi hiledir. Siyasi hilekarlıkla barış ve demokrasi yan yana olmaz. Halk iradesine saygı duymayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyor. Belediyelere kayyım atayarak Kürt halkının iradesini yok saymak bir müstemleke alışkanlığıdır. 21. yüzyılda hala Kürt halkını müstemleke usulleriyle yönetmeye çalışmak beyhude bir çabadır. Sandıkta kazanamadığı halkın kurumlarını yargı ve idare yoluyla gasp eden bu zihniyeti en güçlü şekilde reddediyoruz. Siirt halkının iradesi, bütün siyasi hileleri, kumpasları, gaspları tarihe gömecek kadar güçlüdür. Bir kez daha herkesi demokrasiden yana olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasına sert tepki - Son Dakika

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