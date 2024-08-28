DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti

Geniş Video İzle

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de adalet nöbetini sürdüren Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti. Hatimoğulları, Şenyaşar ailesine yapılan saldırının tam bir katliam olduğunu belirterek, adalet talebini duyurmak için TBMM'nin bütün parlamenterlerinin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

28.08.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de adalet nöbetini sürdüren Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti. Hatimoğulları, "Bu katliamı gerçekleştirenler elini, kolunu sallayarak dışarıdalar ama Emine ana ve oğlu bütün aile acı çekiyor. Emine ananın taleplerini bugün TBMM'nin bütün parlamenterleri duymak durumunda" dedi.

2018 seçimlerinde eşi ve iki oğlu dönemin AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından öldürülen Emine Şenyaşar'ın Meclis'e taşıdığı adalet nöbeti 8. gününde devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Partili milletvekilleri, TBMM Başkanlığı kapısı önünde nöbetini sürdüren Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenen Emine Şenyaşar, gözyaşları içinde adalet talebini dile getirdi. Hatimoğulları, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şenyaşar ailesine yapılan saldırı tam bir katliamdır. Şenyaşar ailesine yapılan saldırının anne de defalarca yaptığı her konuşmada her açıklamada ifade etti. Sadece kayıtlar incelensin, o kaybettik dedikleri kayıtlar incelensin ve esas bu olayla ilgili suçlular açığa çıkarılsın diye annenin bizzat talebi var. Yedi senedir bu kadar bedel ödedikleri halde, iki çocuğu ve eşini kaybettiği halde çocuğunun özgür bırakılmasını talep ediyor.

Bu katliamı azmettirenler, bu katliamı gerçekleştirenler elini, kolunu sallayarak dışarıdalar ama Emine ana ve oğlu, bütün aile acı çekiyor. Emine ananın adalet talebini bugün TBMM'nin bütün parlamenterleri duymak durumunda. Emine ananın talebi gerçek bir hukuk soruşturmasının  gerçekleştirilmesi... Burada adaletin, hukukun tecelli etmesini istiyoruz. Yargı her daim muktedirlerden yana oldu.  Bu dönemse yargı ne yazık ki mevcut iktidarın adeta asası gibi kullanılıyor. Bunu kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:51 Düğün tarihi ile mekan belliydi Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
08:49 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
07:03 Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 19:28:10. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement