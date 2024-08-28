DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti

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(TBMM)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de adalet nöbetini sürdüren Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti. Hatimoğulları, "Bu katliamı gerçekleştirenler elini, kolunu sallayarak dışarıdalar ama Emine ana ve oğlu bütün aile acı çekiyor. Emine ananın taleplerini bugün TBMM'nin bütün parlamenterleri duymak durumunda" dedi.

2018 seçimlerinde eşi ve iki oğlu dönemin AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından öldürülen Emine Şenyaşar'ın Meclis'e taşıdığı adalet nöbeti 8. gününde devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Partili milletvekilleri, TBMM Başkanlığı kapısı önünde nöbetini sürdüren Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenen Emine Şenyaşar, gözyaşları içinde adalet talebini dile getirdi. Hatimoğulları, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şenyaşar ailesine yapılan saldırı tam bir katliamdır. Şenyaşar ailesine yapılan saldırının anne de defalarca yaptığı her konuşmada her açıklamada ifade etti. Sadece kayıtlar incelensin, o kaybettik dedikleri kayıtlar incelensin ve esas bu olayla ilgili suçlular açığa çıkarılsın diye annenin bizzat talebi var. Yedi senedir bu kadar bedel ödedikleri halde, iki çocuğu ve eşini kaybettiği halde çocuğunun özgür bırakılmasını talep ediyor.

Bu katliamı azmettirenler, bu katliamı gerçekleştirenler elini, kolunu sallayarak dışarıdalar ama Emine ana ve oğlu, bütün aile acı çekiyor. Emine ananın adalet talebini bugün TBMM'nin bütün parlamenterleri duymak durumunda. Emine ananın talebi gerçek bir hukuk soruşturmasının gerçekleştirilmesi... Burada adaletin, hukukun tecelli etmesini istiyoruz. Yargı her daim muktedirlerden yana oldu. Bu dönemse yargı ne yazık ki mevcut iktidarın adeta asası gibi kullanılıyor. Bunu kabul etmiyoruz."