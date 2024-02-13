DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Çöpler Altın Madeni\'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Bakırhan, göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanaklarının seferber edilmesi gerektiğini belirtti ve süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

13.02.2024 18:38  Güncelleme: 18:39
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Bakırhan, "Yandaş ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç'teki altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımımızın olmaması tek temennimizdir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen heyelanla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Bakırhan'ın paylaşımı şöyle:

"Yandaş ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç'teki altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımımızın olmaması tek temennimizdir."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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