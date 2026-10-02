DEM Parti Eş Genel Başkanları erişim engelli T24\'ün Ankara Bürosu\'nu ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları erişim engelli T24'ün Ankara Bürosu'nu ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, erişim engeli getirilen T24'ün Ankara Bürosu'na dayanışma ziyaretinde bulundu. Parti, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı ve engellemelerin karşısında durmayı sürdüreceğini açıkladı.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, erişim engeli getirilen T24'ün Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. DEM Parti, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı ve engellemelerin karşısında durmayı sürdüreceklerini açıkladı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, erişim engeli getirilen T24 haber sitesinin Ankara Bürosu'na dayanışma ziyaretinde bulundu.
Partiden yapılan açıklamada, "Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik her türlü baskı ve engellemelerin karşısında durmaya devam edeceğiz" denildi.
Kaynak: ANKA
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