DEM Parti Eş Genel Başkanları, Kuçuradi için başsağlığı mesajı paylaştılar - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Kuçuradi için başsağlığı mesajı paylaştılar

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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Kuçuradi için başsağlığı mesajı paylaştılar
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İoanna Kuçuradi'nin hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı paylaştılar. Mesajlarda Kuçuradi'nin insan hakları mirasına dikkat çekilirken ailesine, öğrencilerine ve felsefe dünyasına taziyeler iletildi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Felsefeyi insanın yaşamından, özgürlüğünden ve haklarından ayrı düşünmeyen Kuçuradi; bıraktığı eserler, yetiştirdiği kuşaklar ve açtığı düşünce yoluyla da kalıcı bir miras bıraktı. Kendisini saygı ve minnetle anıyor; ailesine, öğrencilerine, dostlarına ve tüm felsefe camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da mesajında, şunları kaydetti:

"İnsanın değerini ve onurunu felsefesinin merkezine koyan, yaşamı boyunca insan haklarının korunması için düşünen, üreten ve kuşaklar yetiştiren Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Etik ve insan hakları alanında bıraktığı büyük düşünsel miras, insanın değerini koruma mücadelesine ışık tutmaya devam edecek. İoanna Kuçuradi'yi saygıyla anıyor; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve felsefe dünyasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
Tuncer Bakırhanİoanna Kuçuradiİnsan HaklarıDEM PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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