Dem Parti Eş Genel Başkanlarının Siyasi Parti Turunun Programı Belli Oldu

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın 10 Mart Pazartesi günü başlayacak siyasi parti turunun programı belli oldu.

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya ilişkin Siyasi partilerle görüşecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan beraberindeki heyetle birlikte 10 Mart'ta saat 10.00'da Emek Partisi (EMEP) ile TBMM'de görüşecek.

Heyet, aynı gün saat 13.00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. DEM Parti, 12 Mart Salı günü 11.00'de Meclis'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile görüşecek. DEM Parti'nin daha sonra belli olacak bir heyeti de 17 Mart Pazartesi günü MHP'yi ziyaret edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 4 Mart'ta TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği konularındaki soruları yanıtlamıştı.

Hatimoğulları, siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Şimdi siyasi parti turlarını yapacağız. Bütün detaylarını henüz planlamış değiliz, planlayacağız. Bu turlarımızın içinde elbette yeri ve zamanı uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın birleşenleri de olacak. Yani AKP ve MHP de olacak ama henüz bunu detaylı planlamış değiliz. Haftaya kendileriyle de bu tür görüşmeyi yapabiliriz" ifadesini kullanmıştı.