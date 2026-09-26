DEM Parti heyeti Belfast ve Dublin'de kadınların çözüm sürecine katılımını ele aldı - Son Dakika
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DEM Parti heyeti Belfast ve Dublin'de kadınların çözüm sürecine katılımını ele aldı

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DEM Parti heyeti Belfast ve Dublin\'de kadınların çözüm sürecine katılımını ele aldı
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile Derya Arslan, DPI'nin çalışma ziyareti kapsamında Belfast ve Dublin'de kadınların çözüm süreçlerine katılımını görüştü. Heyet, İrlanda Kadın Koalisyonu, Sinn Fein ve eski Başbakan Bertie Ahern ile de buluştu.

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile MYK ve Kadın Koordinasyonu Üyesi Derya Arslan, Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Belfast ve Dublin'de kadınların çözüm süreçlerine katılımına ilişkin görüşmelere katıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, DEM Parti Sözcüsü Doğan ile MYK ve Kadın Koordinasyonu Üyesi Arslan'ın DPI'nin düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Belfast ve Dublin'de kadınların çözüm süreçlerine katılımına ilişkin görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Program kapsamında İrlanda Kadın Koalisyonu, Meclis Kadın Grubu, Dışişleri Bakanlığı Barış Birimi yetkilileri, Sinn Fein Ulusal Başkanı Declan Kearney ve İrlanda'nın eski Başbakanı Bertie Ahern'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurumla ziyaret ve buluşmalar gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'den siyasi parti, parlamento ve aktivistlerin de yer aldığı heyette, Kuzey İrlanda deneyimi üzerinden kadınların çözüm süreçlerine katılımına ilişkin deneyimler ile siyasi diyalog mekanizmalarının ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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