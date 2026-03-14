DEM Parti Heyeti Rojava'da

(ANKARA) - DEM Parti, aralarında Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da bulunduğu, PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in yarınki cenaze törenine katılmak üzere Rojava'ya giden parti heyetinin Kobane'ye ulaştığını bildirdi.

Heyet, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MYK Üyesi Derya Arslan, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç, TJA aktivisti Sebahat Tuncel, Çetin Arkaş ve Kürt siyasetçi Leyla Zana'dan oluşuyor.