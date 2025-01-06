DEM Parti Heyeti TBMM'de AK Parti ile Görüştü - Son Dakika
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DEM Parti Heyeti TBMM'de AK Parti ile Görüştü

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DEM Partili Buldan, Önder ve Türk, İmralı görüşmelerinin ardından AK Parti ile bir araya geldi.

06.01.2025 14:05
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(TBMM) - DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, İmralı görüşmesinin ardından başladıkları parti ziyaretleri kapsamında TBMM'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir araya geldi.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, 28 Aralık'ta gerçekleşen İmralı görüşmesinin ardından başladıkları parti ziyaretlerine TBMM'de devam ediyor. Geçen hafta MHP Lideri Devlet Bahçeli ile biraraya gelen Heyet, bugün ilk olarak gerçekleştirdikleri Gelecek Partisi ziyaretinden sonra AK Partiye geçti. Buldan, Önder ve Türk'ü,  AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşıladı. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer alıyor.

Heyet, AK Parti grubuna giderken sorulan 'süreç nasıl gidiyor' sorusuna Pervin Buldan, "İyi, fena değil" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Heyeti TBMM'de AK Parti ile Görüştü - Son Dakika

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