DEM Parti, İzmir Aliağa'daki HABAŞ patlamasında sürecin takipçisi olacağını açıkladı - Son Dakika
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DEM Parti, İzmir Aliağa'daki HABAŞ patlamasında sürecin takipçisi olacağını açıkladı

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DEM Parti, İzmir Aliağa\'daki HABAŞ patlamasında sürecin takipçisi olacağını açıkladı
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, İzmir Aliağa'daki HABAŞ patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kar arzusunun emekçilerin yaşam hakkından üstün olmadığı belirtildi, patlamanın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olunacağı kaydedildi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Kar arzusu ve amacı, emekçilerin yaşam hakkından üstün değildir. Patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmallerin ve sorumluların ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacağız" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, " İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama Türkiye'yi yasa boğdu. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralanan işçilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Yaşanan bu acı olay, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin çalışma yaşamındaki hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Emekçilerin yaşamını tehlikeye atan ihmallerin önüne geçilmeli, iş yerlerinde gerekli güvenlik önlemleri eksiksiz alınmalı, etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Kar arzusu ve amacı, emekçilerin yaşam hakkından üstün değildir. Patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmallerinve sorumluların ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacağız" denildi.

Kaynak: ANKA
DEM PartiPolitikaGüncelAliağaİzmirSon Dakika

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