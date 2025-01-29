DEM Parti Milletvekillerinden Kayyum Atamasına Protesto

(TBMM) - DEM Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasını sıra kapaklarına vurarak ve alkışlarla protesto etti.
DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın dün terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından bugün sabah saatlerinde Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.
DEM Partili milletvekillleri, bugün TBMM Genel Kurulu'nda Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasını sıra kapaklarına vurarak ve alkışlarla protesto etti. Meclis Başkanvekili Celal Adan, oturuma ara verdi.
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