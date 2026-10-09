DEM Parti Sözcüsü Doğan, izleme komisyonunun kapsayıcı ve çoğulcu kurulmasını istedi - Son Dakika
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DEM Parti Sözcüsü Doğan, izleme komisyonunun kapsayıcı ve çoğulcu kurulmasını istedi

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak izleme komisyonunun kapsayıcı ve çoğulcu yöntemle kurulmasını istedi. Doğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a siyasi partilerle görüşüp önerilerini alması ve yöntemin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması öngörülen izleme komisyonuna ilişkin, "İzleme komisyonunun, süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce kuruluş çalışmaları tamamlanmalı." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, izleme komisyonunun kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan Doğan, şunları ifade etti:

"İzleme komisyonunun, süreci destekleyecek, güçlendirecek, diğer siyasi partilerin temsiliyetlerinin sağlanabileceği, kapsayıcılığın ve çoğulculuğun sağlanabileceği bir yöntemle bir an önce kuruluş çalışmaları tamamlanmalı ve Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş siyasi partilerle görüşmek için gerekli ziyaretleri tamamlamalı, önerilerini almalı. Usul, esas ve çalışma ilkeleri belirlenmeli, yöntem kamuoyuyla paylaşılmalı. Biz bu konuda şeffaflığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA
Numan KurtulmuşAyşegül DoğanDEM PartiPolitikaTürkiyeGüncelTerörSon Dakika

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