DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Farklı fikir, görüş ve önerilerle bu sürecin güçleneceğini düşünüyoruz." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"nun ne zaman oluşturulacağına ilişkin takvimin açıklanması gerektiğini belirtti.

Ayşegül Doğan, izleme komisyonunda Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin yer almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in komisyonda yer almayacaklarına dair açıklamasını değerlendiren Doğan, bu tutumu olumlu karşılamadıklarını kaydetti.

Tüm siyasi partilerin sürece yönelik yapıcı katkılarını önemsediklerini belirten Doğan, "Farklı fikir, görüş ve önerilerle bu sürecin güçleneceğini düşünüyoruz. Bu katkı, sürecin gerekliliğini sorgulamak ya da iktidarın adım atmamasına zemin hazırlamak biçiminde olmamalı." ifadesini kullandı.