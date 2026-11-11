DEM Partili Fırat, ev hapsindeki Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe\'yi ziyaret etti

(ANKARA) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, görevinden uzaklaştırılan ve ev hapsinde tutulan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'yi ziyaret etti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'yi ziyaret ettik. 17 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Kendisiyle hukuksuz süreçleri, yaşadığı haksızlıkları ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosferi konuştuk. İki suçtan beraat etmesine rağmen rüşvetten ceza alması ve hala evinde tutsak edilmesi, adaletin nasıl işlediğini bir kez daha gösteriyor. Siyasi düşünceleri, kimliği ya da savunduğu fikirler nedeniyle hiç kimsenin özgürlüğünden mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. Bu mücadele, sadece bir kişinin değil, hukukun ve demokrasinin mücadelesidir. Hakan Başkanımıza ve ailesine geçmiş olsun diyoruz. Ev hapsi de özgürlük değildir. En kısa zamanda görevine dönmesini, halkın iradesinin yerini bulmasını diliyorum" ifadesini kullandı.