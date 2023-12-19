DEM Partili Milletvekilleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı\'nı eleştirdi

DEM Partili Milletvekilleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinde Birleşmiş Milletler COP 28 İklim Zirvesi'ne katılan Bakanlığı eleştirdi. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Aydın, "Türkiye 12 Aralık'tan sonra COP 28'e 1045 delege ile katıldı. Ancak zirvede başta fosil yakıtlar olmak üzere bütün kararlara itiraz edildi. Dubai'ye 1045 kişi ile gittiniz herhangi bir karar almadan geldiniz" dedi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise, AKP'nin zirvedeki '2050'de net sıfır emisyon' hedefine onay verdiğine dikkat çekerek, "Bize de çözüm olarak poşet toplamayı öneriyor. Bu anlaşmalara AKP'de onay verdi. Marketlerde 25 kuruş poşete para ödeyerek iklim krizini durdurabileceğiz deniyor, aklımızla dalga geçiliyor" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, bu yıl Dubai'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler COP 28 İklim Zirvesi'ne katılan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı eleştirdi.

"DUBAİ'YE 1045 KİŞİ İLE GİTTİNİZ, KARAR ALMADAN GELDİNİZ"

DEM Partili Akın, "Uluslararası COP 28 zirvesi bu yıl Dubai de yapıldı. COP 28 birçok bakımdan farklı düşündüğümüz bir zirve fakat yine de iklim krizi, devletin ortak çerçevede hareket etmesi açısından bu toplantıları bizde izliyoruz. Türkiye 12 Aralık'tan sonra COP 28'e 1045 delege ile katıldı. Ancak zirvede başta fosil yakıtlar olmak üzere bütün kararlara itiraz edildi. 12 karar alındı bunun 9 tanesine Türkiye şerh koymuş durumda ve bildiriyi imzalamamış durumda. Bunların başında da fosil yakıtlarla ilgili konu geliyor. Dubai'ye 1045 kişi ile gittiniz herhangi bir karar almadan geldiniz" dedi.

"BİZE DE ÇÖZÜM OLARAK POŞET TOPLAMAYI ÖNERİYORLAR"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise, "Daha iki gün önce Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP 28 sona erdi. Zirve sonrası ortaya çıkan anlaşma metninde, '2050'de net sıfır emisyon' hedefine ve bu amaca ulaşmak için 2020'li yılların kilit hedefte olduğuna vurgu yapıldı. Bu anlaşmalara AKP'de onay verdi. Onay veren AKP iktidarı bakın ne yapıyor. İktidarda olduğu 21 yılda çevreyi ve doğayı koruyan kanunları bir bir değiştirdi. Rant, talan politikalarıyla ülke coğrafyasında ciddi ekolojik yıkıma yol açtı. Bize de çözüm olarak poşet toplamayı öneriyor. Marketlerde 25 kuruş poşete para ödeyerek iklim krizini durdurabileceğiz deniyor aklımızla dalga geçiliyor" diye konuştu.