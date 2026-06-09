Demirci'de Unutulmaz Türkü Ziyafeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirci'de Unutulmaz Türkü Ziyafeti

09.06.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirci'de halk müziği korosu konseriyle izleyicilere türkü ziyafeti sunuldu, protokol da sahneye çıktı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde farklı meslek gruplarından gönüllülerin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, düzenlediği halk konseriyle izleyenlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu. Gecenin sonunda Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da sahneye çıkarak koroya eşlik etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kültürel etkinlikler sürüyor. Demirci Belediyesi destekleriyle hazırlanan ve ilçede görev yapan doktor, mühendis, sağlık çalışanı, esnaf, öğrenci ile ev hanımlarının bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi. Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki konseri, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, eşi Tuğba Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş izledi. Konserde Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türküler seslendirildi. Koronun sahne performansı kadar giydiği geleneksel yöresel kıyafetler ve özel olarak tasarlanan sahne dekoru da dikkati çekti.

Sahnedeki coşkuya kayıtsız kalamayan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, koro ekibinin daveti üzerine sahneye çıktı. Mikrofonu ellerine alan Kaymakam Bayram ve Başkan Kara, koroyla omuz omuza vererek Anadolu türkülerini seslendirdi. Protokolün halkla bütünleştiği o anlar salondaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Konser sonunda Kaymakam Fatih Bayram ve Başkan Erkan Kara, başarılı yönetiminden dolayı Koro Şefi Doç. Dr. Aşkın Çelik'e teşekkür edip, çiçek takdiminde bulundu.

Haber - Kamera: İpek KALAY/ MANİSA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'de Unutulmaz Türkü Ziyafeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:37:10. #7.13#
SON DAKİKA: Demirci'de Unutulmaz Türkü Ziyafeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.