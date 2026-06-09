Demirci'de Unutulmaz Türkü Ziyafeti

MANİSA'nın Demirci ilçesinde farklı meslek gruplarından gönüllülerin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, düzenlediği halk konseriyle izleyenlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu. Gecenin sonunda Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da sahneye çıkarak koroya eşlik etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kültürel etkinlikler sürüyor. Demirci Belediyesi destekleriyle hazırlanan ve ilçede görev yapan doktor, mühendis, sağlık çalışanı, esnaf, öğrenci ile ev hanımlarının bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi. Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki konseri, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, eşi Tuğba Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş izledi. Konserde Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türküler seslendirildi. Koronun sahne performansı kadar giydiği geleneksel yöresel kıyafetler ve özel olarak tasarlanan sahne dekoru da dikkati çekti.

Sahnedeki coşkuya kayıtsız kalamayan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, koro ekibinin daveti üzerine sahneye çıktı. Mikrofonu ellerine alan Kaymakam Bayram ve Başkan Kara, koroyla omuz omuza vererek Anadolu türkülerini seslendirdi. Protokolün halkla bütünleştiği o anlar salondaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Konser sonunda Kaymakam Fatih Bayram ve Başkan Erkan Kara, başarılı yönetiminden dolayı Koro Şefi Doç. Dr. Aşkın Çelik'e teşekkür edip, çiçek takdiminde bulundu.

Haber - Kamera: İpek KALAY/ MANİSA