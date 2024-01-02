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Demirköy Belediye Spor Kulübü Muaythai ve Kick Boks Kursu Açtı - Son Dakika
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Demirköy Belediye Spor Kulübü Muaythai ve Kick Boks Kursu Açtı

Demirköy Belediye Spor Kulübü, muaythai ve kick boks kursları düzenlemeye başladı. Belediye Başkanı Recep Gün, kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gün, çocukların sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla sportif faaliyetleri arttırdıklarını belirtti. Muaythai ve kick boks branşlarında eğitim vermeye başladıklarını ifade eden Gün, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve güvenli ortamlarda tutmak için sporun önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Demirköy'ü sporun merkezi haline getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Demirköy Belediye Spor Kulübü Muaythai ve Kick Boks Kursu Açtı
02.01.2024 - 16:15,
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Demirköy Belediye Spor Kulübünce muaythai ve kick boks kursu açıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, muaythai ve kick boks kurslarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların spor ile iç içe olmalarını sağlamak amacıyla ilçede sportif faaliyetleri arttırdıklarını belirtti.

Güreş branşının yanı sıra muaythai ve kick boks branşlarında da eğitim vermeye başladıklarını ifade eden Gün, "Asli görevlerimizden biri de gençlerimizin sokaktaki kötü alışkanlıklardan koruyup kurtarmak ve onları güvenli ortamlarda tutmak. Bunu da en güzel spor ile yapabiliriz. Demirköy'ü sporun merkezi haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor. İnanıyorum ki kurslarımızdan bizleri gururlandıran milli sporcularımız çıkacaktır." diye konuştu.

Öğrenci buluşmaları etkinliği

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları etkinliği kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, ilk ve orta okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

5 yıllık hizmetleri değerlendirdi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 5 yıllık hizmetleri değerlendirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin alt yapısından yollarına kadar birçok alanda projeleri tamamladıklarını belirtti.

Alt yapı çalışmaları kapsamında 12 bin 300 metre kanalizasyon, 11 bin 100 metre yağmur suyu hattı, 59 bin 600 metre içme suyu hattı, 3 bin 132 abone bağlantısı hattı, 63 bin 500 metre doğal gaz hatlarının yapıldığını ifade eden Talay, iki farklı bölgede toplamda 4 bin metreküp kapasiteli su deposu inşa ettiklerini kaydetti.

İlçede 166 bin metrekare kilit taş, 75 bin metrekare sıcak asfalt il 21 kilometre kaldırım çalışması gerçekleştirdiklerini aktaran Talay, yeni itfaiye yerleşkesi inşa ederek belediye araç filosuna 24 aracı kazandırdıklarını bildirdi.

Ayrıca 14 sera ile seralarda üretimi yapılan gıda ürünlerinin satışı için market açtıklarını belirten Talay, "En önemli girişimlerimizden biri de çevre yoludur. Bunların yanı sıra birçok mahallemizde çocuklarımız için park ile millet bahçesi kazandırdık. 5 yıllık süreçte spordan eğitime kadar birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet ürettik."

Kaynak: AA
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