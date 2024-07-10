Demokrat Senatör Michael Bennet: Trump, seçimi açık ara kazanabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Demokrat Senatör Michael Bennet: Trump, seçimi açık ara kazanabilir

ABD'de Demokrat Senatör Michael Bennet, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın kasım seçimlerini 'açık ara kazanabileceğini' söyledi. Bennet, gidişatın 'oldukça endişe verici' olduğunu ifade ederek, Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın adaylığının sürmesi halinde demokratların Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kaybedebileceğini belirtti.

10.07.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Demokrat Senatör Michael Bennet, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın kasım seçimlerini "açık ara kazanabileceğini" söyledi.

Bennet, CNN'e verdiği röportajda, gidişatın "oldukça endişe verici" olduğunu ifade ederek, Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın adaylığının sürmesi halinde demokratların Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kaybedebileceğini belirtti.

"20 yıldan uzun bir süredir ilk defa" bir Cumhuriyetçi başkan adayının seçim kampanyası sürecinde önde olduğu yorumunu yapan Bennet, "Trump, seçimi kazanma yolunda ilerliyor ve belki de açık ara kazanacak." dedi.

Bennet, Biden'ın adaylıktan çekilmesine yönelik açık çağrıda bulunmazken Biden'ın kampanya ekibinin seçimi kazanma yolunda planları olduğunu göstermek için "hiçbir şey yapmadığını" savundu.

Seçimlerin ülkenin geleceği için ahlaki bir mesele olduğunu söyleyen Bennet, "Birlikte bu ülkeyi Trump'ı tekrar seçme yoluna sokarsak neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Biden canlı yayın performansı nedeniyle partilileri tarafından eleştirilmişti

Başkan Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak, bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Beyaz Saray 3 Temmuz'da, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.

ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Demokrat Parti üyeleri dün Biden'ın sağlık durumu nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilip çekilmemesini tartışmak üzere grup toplantısında bir araya gelmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Demokrat Partili üye Washington Post'a, toplantıdan çıkan genel sonucun Biden'ı desteklemek yönünde olduğunu ancak bazı üyelerin hala "Biden'ın yaşının seçimlere kadar tartışılmaya devam edeceği" yönünde endişelerini dile getirdiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Demokrat Parti, Donald Trump, Beyaz Saray, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrat Senatör Michael Bennet: Trump, seçimi açık ara kazanabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:22:18. #1.11#
SON DAKİKA: Demokrat Senatör Michael Bennet: Trump, seçimi açık ara kazanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement