Demokratik Kongo'nun doğusundaki Kivu Gölü'nde tekne alabora oldu, en az 12 kişi öldü - Son Dakika
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Demokratik Kongo'nun doğusundaki Kivu Gölü'nde tekne alabora oldu, en az 12 kişi öldü

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Demokratik Kongo\'nun doğusundaki Kivu Gölü\'nde tekne alabora oldu, en az 12 kişi öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında bir tekne alabora oldu. İlk belirlemelere göre 80'den fazla kişinin bulunduğu teknede en az 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı, onlarca kişiden haber alınamıyor.

KİNŞASA, 28 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişiden haber alınamıyor.

Yerel medyanın pazar günü bildirdiğine göre kaza, cumartesi gecesi ile pazar sabah saatleri arasında meydana geldi. Güney Kivu eyaletinin merkezi Bukavu'dan hareket eden teknenin sefer sırasında alabora olduğu kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, alabora olan teknede 80'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Kurtarma ekipleri pazar sabahı itibarıyla en az 12 kişinin cansız bedenine ulaştı, beş kişiyi ise sağ olarak kurtardı. Onlarca kişiden hala haber alınamazken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kazanın nedeni ise belirsizliğini koruyor.

Çok sayıda nehir ve göle sahip Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde pek çok kişi, başlıca ulaşım aracı olarak tekneleri kullanıyor. Teknelerin bakımsız olması ve aşırı yükleme yapılması gibi nedenlerle sık sık tekne kazaları meydana geliyor.

Kaynak: Xinhua
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