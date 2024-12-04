Demokratlar Gaetz Raporu İçin Oylama İstedi

Güncel

ABD Kongresindeki demokratlar, seçilmiş başkan Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği ancak adaylıktan çekilen Matt Gaetz aleyhindeki Kongre raporunun kamuoyuna açıklanması için harekete geçti.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Sean Casten meclise sunduğu tasarıyla söz konusu raporun açıklanıp açıklanmaması konusunda oylama yapılması talebinde bulundu.

Kongredeki demokratlar, Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen ancak hakkında Temsilciler Meclisi Etik Komitesince hazırlanan raporda yer alan cinsel taciz iddiaları dolayısıyla adaylıktan çekilen Gaetz hakkındaki raporun kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Etik Komitesinin bazı üyeleri, Gaetz'in Kongre üyeliğinden istifası nedeniyle söz konusu raporun açıklanmasının düşük ihtimal olduğunu belirtti.

Casten'in sunduğu tasarının kabul görüp görmeyeceği ve Gaetz aleyhindeki raporun açıklanmasına yönelik oylamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin durumun perşembe gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

Ancak oylama yapılsa dahi cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde çoğunluğa sahip olduğu için oylamadan söz konusu raporun açıklanması yönünde bir sonuç beklenmiyor.

Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı belirtilmiş, Kongredeki cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.