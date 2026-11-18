ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanan Demokratlar, meclis başkanlığı için Hakeem Jeffries isminde karar kıldı.

ABD Temsilciler Meclisi başkanlığı için Demokrat Partide oylama yapıldı.

Son olarak partinin Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri olarak görev yapan Jeffries, basına kapalı yapılan oylamada 11'e karşı 251 oy aldı.

Temsilciler Meclisi başkanlığı için Demokrat Partinin üzerinde uzlaştığı isim Hakeem Jeffries oldu.

Bu sonuçla 3 Ocak 2027'de başlayacak yeni Kongre döneminde Temsilciler Meclisinin başkanı olarak seçilmeyi büyük ölçüde garantileyen Jeffries, yeni dönemde mecliste yapılacak oylamada 218 oya ulaşması halinde meclis başkanı olacak.

Resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde 257 sandalyeye sahip Demokratların kendisini bu göreve seçmesi halinde Jeffries, ilk siyahi meclis başkanı olarak tarihe geçecek.