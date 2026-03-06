DENEYAP Başvuruları 30 Mart'ta Sona Eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DENEYAP Başvuruları 30 Mart'ta Sona Eriyor

06.03.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme süreci başvuruları 30 Mart'a kadar açık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin 2026 öğrenci seçme süreci başvuruları, 30 Mart'a kadar devam edecek.

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde hayata geçirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile öğrenciler, 36 ay boyunca tamamen ücretsiz verilen teknoloji eğitimleri sayesinde hayallerini somut projelere dönüştürme fırsatı buluyor.

Türkiye sınırlarını aşarak 4 ülkede daha uygulanan program, gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirirken genç zihinleri teknoloji geliştiren geleceğin güçlü aktörleri haline getirmeyi hedefliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında 4'üncü, 5'inci, 8'inci ve 9'uncu sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı'na başvurarak teknoloji atölyelerine dahil olabilecek. 3 aşamadan oluşan öğrenci seçme süreci, gençlerin azmini, merakını ve geliştirme isteğini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

İlk aşama olan elektronik sınavının ardından başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitimleri tamamladıkları ve kendilerine verilen görevleri yerine getirdikleri ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyor. Son aşama olan uygulama sınavında ise öğrenciler, fikirlerini hayata geçirme fırsatı buluyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim yolculuğuna adım atma hakkı kazanıyor.

Bu yıl öğrenci seçme süreci başvuruları "www.deneyap.org" adresinden çevrim içi alınacak. Başvurular, 30 Mart'ta sona erecek.

Bugüne kadar 591 bin 977 başvuru, 44 bin 615 öğrenci ve 10 bin 802 mezun ile binlerce gencin hayatına dokunan DENEYAP'ta 14 bin 151 eğitmen görev aldı.

2024 yılında 156 bin başvuru ile programa gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'de gençlerin teknoloji üretme heyecanının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ortaya koydu.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla şekillenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENEYAP Başvuruları 30 Mart'ta Sona Eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:42:36. #.0.5#
SON DAKİKA: DENEYAP Başvuruları 30 Mart'ta Sona Eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.