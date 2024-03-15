Afrika'da Deniz Altı İnternet Hatlarında Arızalar Nedeniyle Kesinti Yaşandı - Son Dakika
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Afrika'da Deniz Altı İnternet Hatlarında Arızalar Nedeniyle Kesinti Yaşandı

Afrika'nın en büyük ağ sağlayıcılarından MTN Grubu, deniz altı internet hatlarında meydana gelen kopma ve arızalar nedeniyle Fildişi Sahili, Liberya, Benin, Gana, Burkina Faso, Namibya ve Lesotho gibi ülkelerde internet kesintilerinin yaşandığını açıkladı. Kesintilerin önlem alınmaması durumunda daha büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

15.03.2024 00:21  Güncelleme: 00:25
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Deniz altı internet hatlarındaki arızalar nedeniyle çok sayıda Afrika ülkesinde kesinti yaşandığı bildirildi.

Afrika'nın en büyük ağ sağlayıcılarından MTN Grubu'ndan yapılan açıklamada, birçok ülkede gün boyu internet kesintilerinin olduğu paylaşıldı.

Kesintilerin denizin altındaki hatlarda meydana gelen kopma ve arızalardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, Fildişi Sahili, Liberya, Benin, Gana, Burkina Faso, Namibya ve Lesotho gibi ülkelerde internetin kesildiği kaydedildi.

Daha önce de kesintiler yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, son arızaların önlem alınmaması durumunda ileride daha büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Hasar tespit edilen kablo ağları arasında Batı Afrika Kablo Sistemi (WACS) ve Avrupa'ya bağlantı sağlayan hatlar da bulunuyor.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Burkina Faso, Lesotho, Liberya, Namibya, Afrika, Gana, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'da Deniz Altı İnternet Hatlarında Arızalar Nedeniyle Kesinti Yaşandı - Son Dakika

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