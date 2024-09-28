Deniz Bozkurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığına Aday

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(ANKARA) - Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi'nde, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Gençlik örgütlerinde de değişimin vaktinin geldiğini söyleyen Bozkurt, "Biz bu yola, bu memleketi CHP'li bir cumhurbaşkanı yönetsin diye çıkıyoruz" dedi.

CHP, yeni Gençlik Kolları yönetimini belirlemeye hazırlanıyor. Gençlik kolları il kongreleri devam ederken CHP'li Deniz Bozkurt, bugün partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısıyla CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İl kongreleri 20 Ekim Pazar günü sona erecek. CHP Gençlik Kolları 17'nci Olağan Kurultayı'nın tarihi ise henüz belli değil. Tarihi, önümüzdeki günlerde genel başkanlığın açıklaması bekleniyor. CHP'li Bozkurt'un adaylık açıklaması şöyle:

"Az önce bir tören gerçekleştirdik, öncelikle ona değinmek istiyorum. CHP'nin sevilen kedisi Şero, bugün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde yapılan törenle sonsuzluğa uğurlandı. Yaklaşık 20 yıldır parti genel merkezimizde adeta bir sembol olan Şero, zamanla partimizin ve ülkenin de hayvan hakları bakımından sembolü haline gelmişti. Şero sadece CHP'lilerin değil, tüm hayvanseverlerin kalbine taht kurmuştu. Onun kaybı hepimizi derin bir üzüntüyle boğdu. Şero'muzu anılarla yaşatacağımızı belirtiyorum.

"Bu yola baba ocağımızın bayrağını en yukarıya taşımak için çıktık"

Henüz 15 yaşındayken baba ocağı olan partisinin kapısının içerisinden girmiş, 16 yaşında CHP Çankaya ilçesi komisyonunu, 17 yaşında Ankara yasa komisyonu kurarak başkanlığını üstlenmiş, yine 17 yaşında partisinin lise örgütü olan Halkçı Liselilerin kurucularından biri olarak ülke çapında lise örgütlenmesinde rol oynamış, 18 yaşına girer girmez partisine üye olmuş ve Ankara İl Gençlik Kollarında yöneticilik görevine seçilmiş, 20 yaşında ise Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilmiş, şimdi ise partimizin gençlik kolları genel başkanlığına aday olan bir yol arkadaşınız olarak karşınızda olmanın tarifsiz heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim.

"Gençlik örgütlerimizin de değişim vakti gelmiştir"

Bugün burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Gençlik kollarımız tam 70 yıldır ayakta kalmış, ülkemizdeki pek çok siyasi partiden daha köklü bir yapıdır. Ülkemizin başbakanlarını, bakanlarını, milletvekillerini çıkartmış bir yapı olarak daima Türkiye'nin vicdanı olmuş ve ülkemizin geleceğinde öncü bir rol oynamıştır. Gençlik kollarımız, geçmişten bugüne devrimlerin ve değişimlerin ateşleyicisi olmuş, şimdi ise bu değişim bayrağını devralmanın bizler açısından zamanı gelmiştir. Partimizin üst kademelerinde yaşanan değişimin ve yenilenmenin gençlik örgütlerimize de tam anlamıyla sirayet etmesi için bugün gençlik örgütlerimizin de değişim vakti gelmiştir. Gençlik örgütlerimiz son bir yıllık süreçte belediye başkanlarını, parti meclis üyelerini çıkarttığı gibi, yeniden partimizin en güçlü yapılarından biri olarak bu görevlerin daha da ötesinde bakanlar ve milletvekilleri çıkaran bir gençlik haraketi haline gelmelidir.

"Değişimi sadece liderle sınırlı tutmayacağız"

Biz bu geleceği inşaa etmeye hazırız. Biz parti kültürümüzü de geleneğimizi de çok iyi biliyoruz. Bu gelenekte başarının hangi yollardan geldiğini çok ama çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla biz gençlik kollarımızla değişimi sadece liderle sınırlı tutmayacağız. Lider değişimiyle yaşadığımız köklü değişimi taçlandıracak, anlayış değişimi iradesini ortaya koyacağız. Hatırlayın, Demirel, Ecevit'in siyasetin dengesini nasıl değiştirdiğini şöyle tariflemişti: 'Ecevit yollara çıkıp, kasketi giyip mavi tişörtle, seçim otobüsü ve güvercinle ortaya çıkınca Türk siyasetine yeni bir şey geldi. Biz de ona uymak mecburiyetinde kaldık.' İşte anlayış değişimini tam da bu noktada atlatacağız. Gençlik kolları olarak kendimizi doğru tarifleyecek, doğru anlatacağız. Yaratılan gündemin sonradan dahil olan bir parçası değil, gündemi yaratan taraf olacağız. Gençlik kolları nerede, diye baktığınızda bizi bu memleketin en ücra köşesinde bir gencin derdine derman olurken göreceksiniz. Edilgen değil, etkin bir pozisyon alacağız. Asıl çelişkiyi, yani iktisadi alandaki adaletsiz gelir dağılımını gözlerinin önüne sereceğiz. Biz, bize katkı sunmak isteyen nitelikli insanları kapsayacak bir örgütlenmeyi inşa edecek, istişare mekanizmalarını yeniden ayağa kaldıracağız. Hedefimiz budur.

"Biz bu yola, bu memleketi CHP'li bir cumuhurbaşkanı yönetsin diye çıkıyoruz"

Dolayısıyla bizim değişimden anladığımız, özgüveni yüksek ve özgücüne güvenen bir gençlik kollarıdır. Biz gençlerin yalnızca bugünkü taleplerine değil, yarınki taleplerine de cevap verebilen bir vizyon ortaya koyacağız. Biliyoruz ki bunu yapmanın yolu, elbette gençlerin her sürece etkin bir biçimde partide kendilerini tam anlamıyla paydaş hissetmelerinden geçecek. İşte değerli yol arkadaşlarım, biz size bu duyguyu vadediyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden genç yol arkadaşlarım bugün bizleri takip ediyor. Derlerse ki siz bu yola neden çıktınız? Biz bu yola, daha fazla Tugay Adak'lar olmasın diye çıkıyoruz. Biz bu yola, gençlerimiz parasız, işsiz ve umutsuz olmasın diye çıkıyoruz. Biz bu yola, gençlerin umudunu yeşertmek için çıkıyoruz. Biz bu yola, Ersin Çıldır'ların anılarını yaşatmak için çıkıyoruz. Biz bu yola, gençlik örgütlerimizin gururu, Başbakanımız Bülent Ecevit'in de dediği gibi 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzeni' savunmak için çıkıyoruz. Biz bu yola, Deniz'in, Yusuf'un, Mahir'in onurlu mücadelesini sahiplenmek için çıkıyoruz. Biz bu yola, CHP'nin yereldeki iktidarını, genele taşıyacak itici güç, CHP Gençlik Kolları olsun diye çıkıyoruz. Biz bu yola, gençlik örgütlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çıkıyoruz. Biz bu yola, bu ülkeyi CHP'li kadrolar yönetsin diye çıkıyoruz. Biz bu yola, bu memleketi CHP'li bir cumhurbaşkanı yönetsin diye çıkıyoruz. Kısacası biz bu yola, önce gençlik örgütlerimizi sonra da Türkiye'yi de değiştirmek için çıkıyoruz.

" İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak davası, demokrasiye ve halkın iradesine karşı yapılmış açık ve çirkin bir saldırıdır"

Atatürk'ümüzün bizlere miras bıraktığı bu büyük Cumhuriyet'e sahip çıkan gençler olarak, ülkemizin yarınlarını şekillendirmek için buradayız. Onun devrimleri ışığında, Cumhuriyet değerlerini savunmak için bu yola çıkıyoruz. Bu değişim yolculuğu sadece gençlerin değil, aynı zamanda partimizin de davasıdır. Ülkemizin geleceğini korumak adına, siyasi engellerle karşılaşanlara, yolları kesilmek istenenlerle en güçlü dayanışmayı biz gençlik örgütleri olarak göstermek zorundayız. Bu bu bağlamda belirtmek isterim ki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak davası, demokrasiye ve halkın iradesine karşı yapılmış açık ve çirkin bir saldırıdır. Bilinmelidir ki bu mesele sadece İstanbul'un değil, ülkemizin dört bir yanındaki demokratların meselesidir. CHP gençlik örgütleri olarak bizler, sandıktan korkanların yargı sopasıyla demokrasiye ket vurmasına izin vermeyeceğiz.

"Değişim kaçınılmaz"

Bizler hiçbir zaman hukuksuzluklara, adaletsizliklere boyun eğmeyeceğiz. Her gencin sesi olacağız, her bir yurttaşın hakkını savunacağız. Değişim kaçınılmaz, bu değişimi sizlerle birlikte, gençlerin enerjisiyle ve kararlılığıyla gerçekleştireceğiz. Hep birlikte bu büyük sorumluluğu alarak partimizi hak ettiği yere taşıyacak, hep birlikte başaracağız. Yolumuz açık olsun."

Bozkurt, ardından Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Türkmen ve Ankara İlçe Gençlik Kolları Başkanlarını yanına davet ederek fotoğraf çektirdi.