Deniz Feneri Ramazan Yardım Kampanyası

13.02.2026 18:19
Deniz Feneri Derneği, Ramazan’da Gazze ve 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.

Deniz Feneri Derneği, ramazan ayında Gazze başta olmak üzere savaş, yoksulluk ve göç nedeniyle zor durumda kalan insanlara yardım ulaştırmak için kampanya başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Ramazan'da Sofranı Paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Türkiye dahil 30 ülkede, iftar sofraları, gıda paketleri, zekat, fitre, bayramlık kıyafet ve kurban bağışlarıyla 1 milyonun üzerinde kişiye ulaşılması hedefleniyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce kişinin barınma sorunu yaşadığı Gazze'de evsiz kalan aileler için çadır kentlerin kurulumu hızla devam ediyor. Aşevi projesi kapsamında Gazze'de günde 50 bin kişiye sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapılacak. Ramazan boyunca özellikle iftar saatlerinde binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırılacak.

Ayrıca, günlük 10 bin kişiye taze ekmek dağıtımı planlanıyor. Sokak iftarları vasıtasıyla 100 bin kişiye iftar sofraları kurulacak. Bunun yanında 100 bin aileye gıda kolisi ulaştırılması hedefleniyor. Gazze'de ayrıca sahur programları düzenlenerek ihtiyaç sahipleriyle sahur yapılacak.

Dernek, bu yıl Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar dahil olmak üzere 3 kıtada 30 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirecek.

Yardım çalışmaları kapsamında 30 ülkede gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirilecek, iftar sofraları kurulacak, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerle iftar yapılacak.

Ramazan boyunca yurt içinde ve dışında on binlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler 1950 lira bağışla bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

"İslam Dünyası Yetimler Günü" kapsamında ise 30 ülkede yetim sofraları kurulması, bayramlık ve yetim harçlığı dağıtılması planlanıyor."

Suriye'de yardım faaliyetleri sürüyor

Şam ve Halep'te aşevi ve ücretsiz giyim mağazası açılarak bölgede yaşayan binlerce kişiye dernek tarafından gıda ve giyim desteği sağlanıyor. Çocuklara bayram kıyafeti, yetim harçlığı, sürpriz hediye paketleri ulaştırılması, kampların süslenerek bayram sabahına hazırlanması planlanıyor.

Ramazan ayında hayırseverlerin kesilecek adak, akika ve şükür kurbanları ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtılacak. Bu yıl adak kurban bedeli yurt içinde 16 bin 500, yurt dışında ise 4 bin 700 lira olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirip muhtaçlara elimizi ve gönlümüzü açacağız. Filistin'de zulüm altında ramazana giren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor, tüm İslam alemine birlik ve beraberlik diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yoksulluk, Güncel, Gazze, Son Dakika

