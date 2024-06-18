Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığındaki Personelin Kurban Bayramını Kutladı

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu, görevi başında bulunan personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.