Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığındaki Personelin Kurban Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığındaki Personelin Kurban Bayramını Kutladı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli personelin Kurban Bayramı'nı kutladı. Tatlıoğlu, inceleme ve denetlemelerde bulunarak görevi başında bulunan personeli tebrik etti.

18.06.2024 15:47
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu, görevi başında bulunan personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığındaki Personelin Kurban Bayramını Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığındaki Personelin Kurban Bayramını Kutladı - Son Dakika
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