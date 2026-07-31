Deniz Kuvvetleri'nden Acil Helikopterli Müdahale

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kalp krizi geçiren 62 yaşındaki vatandaşın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada Havalimanı'ndan alınarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne güvenli şekilde ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Vatan nöbetinin yanı sıra gerektiğinde hayat nöbetinde de görev başındayız. Kalp krizi geçiren 62 yaşındaki bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle Gökçeada Havalimanı'ndan alınarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne güvenli şekilde ulaştırıldı. Hayat kurtarmaya yönelik bu kritik görevde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

Paylaşımda, vatandaşın helikopterle alınmasına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.