Deniz Seçer: Doğa Gönüllüsünden '1 Milyon Zeytin Ağacı' Projesi

11.04.2026 16:11
Deniz Seçer, '1 Milyon Zeytin Ağacı' projesi ile atıl arazileri zeytinliklere dönüştürüyor ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Gönüllü yangın söndürme görevi üstlenen Seçer, fidan dikimiyle kırsal kesimdeki dezavantajlı gruplar için de yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

Deniz Seçer, Orman Genel Müdürlüğü'nün gönüllü programında yer alan ve sertifikalı bir yangın söndürme gönüllüsü olarak doğa serüvenini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl uluslararası festivallerden ödülle dönen 'Ağaç Adam' belgeseline konu olan Seçer, şimdilerde '1 Milyon Zeytin Ağacı' projesini başlattı. Köy köy gezerek atıl arazileri zeytinliğe dönüştüren Seçer, son yıllarda çok fazla zeytin ağacının kesildiğine ve yandığına şahit olduğunu belirterek, bu projeyle doğaseverlerin internet üzerinden sahiplendiği fidanları, ihtiyaç sahibi çiftçilerin arazilerine dikiyor.

İstanbul'da mali denetmen olarak çalışan 1 çocuk babası Seçer, 13 yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki atıl arazilere on binlerce fidan dikti ve yüz binlerce tohumu toprakla buluşturdu. 'Doğaya borcumuz var' diyen Seçer, fidan dikimi için uygun arazileri titizlikle seçiyor ve kamuya açık, ağaçsız alanları tercih ediyor. İstanbul'da uygun yer bulmanın zorluğu nedeniyle Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir gibi bölgelere giderek ağaç dikiyor.

'1 Milyon Zeytin Ağacı' projesi, sadece ağaç dikmekle kalmayıp, kırsal kesimde kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların üretime katılmasını hedefliyor. Dikilen her ağaç, çiftçilerle protokolle kayıt altına alınıyor. Seçer, aynı zamanda yangın söndürme gönüllüsü olarak orman yangınlarına müdahale ediyor ve doğanın korunması için çaba gösteriyor. 'Hayatımız kısa, dikecek çok fazla fidanımız var' diyerek, doğanın ihtiyacına vurgu yapıyor ve gelecek nesillere miras bırakmayı amaçlıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

