CHP kayyum atanan Hakkari'yle ilgili karar aldı - Son Dakika
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CHP kayyum atanan Hakkari'yle ilgili karar aldı

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DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınarak yerine kayyum atanması sonrası CHP kente gitme kararı aldı. "Hakkari'ye kayyum atanması, 31 Mart'ta Hakkarililerin sandığa yansıyan iradesinin gasp edilmesidir." diyen Parti Sözcüsü Deniz Yücel, milletin sandıktaki mesajını iktidarın idrak edemediğini belirterek yarın Hakkari'ye gideceklerini duyurdu.

03.06.2024 19:33  Güncelleme: 20:25
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Gözaltına alındıktan sonra görevden el çektirilen Hakkari Belediye BaşkanıMehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyum atanması sonrası CHP, Hakkari'ye gidiyor. Kararı, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gelişmeyi duyurduğu açıklamasında "Biz şüphesiz, Hakkari halkının iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız." dedi.

"İKTİDAR SANDIKTAKİ MESAJI HALA İDRAK EDEMEDİ"

CHP MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeyi ziyaret, miting takvimleri, Türkiye Belediyeler Birliği başkanı seçimleri, yenilenen belediye başkanlığı seçimleri ve Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması gündemleriyle toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yücel, toplantıda Hakkari'deki süreçle ilgili şunları söyledi:

"31 Mart'ta vatandaşlarımızın sandığa yansıyan iradeleri, iktidara pek çok konuda mesaj verdi. Bunlardan biri de kayyum atamalarıydı. Ancak iktidarın bu mesajları hala idrak edemediğini, bu sabah Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından anlıyoruz. Çeşitli sorular sorulabilir. Madem bu belediye başkanı hakkında, iki ay sonra görevden alacak kadar ciddi iddialar vardı, adaylığına neden izin verildi? Madem bu belediye başkanının adaylığı YSK tarafından onaylandı, sandığa girdi ve seçildi, o halde halkın iradesine neden siyasi bir müdahale yapılıyor?

Kayyum kararı sonrası CHP heyeti Hakkari'ye gidiyor

"KAYYUM SANDIK İRADESİNİN GASBEDİLMESİDİR"

Hakkari'ye kayyum atanması, 31 Mart'ta Hakkarililerin sandığa yansıyan iradesinin gasp edilmesidir. Kayyum uygulaması demokrasiye tahammülsüzlüktür. Kayyum atamak masumiyet karinesini yok saymak, henüz hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan seçilmiş Belediye başkanını doğrudan doğruya suçlu ilan etmek ve yaptırım uygulamaktır. Biz şüphesiz, Hakkari halkının iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız. Bu konu, bugün MYK toplantımızda da görüşüldü ve MYK görevlendirmesiyle, Genel Başkan Yardımcımız Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavit Arı, Bursa Milletvekilimiz Kayıhan Pala ile birlikte yarın Hakkari'ye gideceğiz. Bu antidemokratik uygulamayla ilgili incelemelerde ve temaslarda bulunacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz."

CHP kayyum atanan Hakkari\'yle ilgili karar aldı
Kaynak: ANKA

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