Denizde Boğulma Olayı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren iki gençten biri boğuldu.

Akyazı Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren E.A. (24) ve S.K. (23) bir süre sonra gözden kayboldu.

Gençlerin suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan E.A. ve S.K.'ya sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.

Hastaneye kaldırılan E.A. yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan S.K'nın tedavisi devam ediyor.