Denizli Acıpayam'da 3 yaşındaki kız çocuğu sulama havuzunda ölü bulundu
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki kız çocuğu, ailesinin görememesi üzerine başlatılan aramada sulama havuzunda ölü bulundu. Küçük kızın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama havuzunda 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Benlik Mahallesi'nde yaşayan H.Y. ve eşi N.Y, evlerinin önünde oynayan kızları Z.F.Y'yi göremeyince arama başlattı.
Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı. Küçük kız, evinin yakınlarındaki sulama havuzunda ölü bulundu.
Çocuğun cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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