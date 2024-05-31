Denizli'de 3 yaşındaki çocuk termal otelde boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Denizli'de 3 yaşındaki çocuk termal otelde boğulma tehlikesi geçirdi

Denizli\'de 3 yaşındaki çocuk termal otelde boğulma tehlikesi geçirdi

Denizli'de ailesiyle birlikte termal otele giden 3 yaşındaki Ayşegül Dedek, yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede tedavi gören Dedek, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.05.2024 17:42
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DENİZLİ'de, ailesiyle termal otele giden Ayşegül Dedek (3), yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Dedek, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 25 Mayıs'ta, Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesi'ndeki termal otelde meydana geldi. Ailesiyle otele giden Ayşegül Dedek, yüzme havuzunun kenarında oynarken suya düştü. Çevredekilerin fark etmesiyle Dedek, havuzdan çıkarıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Dedek'i önce Sarayköy Devlet Hastanesi'ne, ardından da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. 6 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Dedek, bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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