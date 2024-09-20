Firari Hükümlü Denizli'de Yakalandı

Denizli'de hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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