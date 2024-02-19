Denizli'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Genç Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ali Mert Ayöz'ün ailesi, uyandıklarında zehirlendiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek genç gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayöz'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

19.02.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yeşilyuva Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Ali Mert Ayöz'ün uyurken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ayöz'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.???????

Kaynak: AA

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