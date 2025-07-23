Denizli\'de Orman Yangınına Müdahale

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Belevi Mahallesi Ballık Boğazı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personel sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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