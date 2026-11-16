Denizli'de otomobilin çarptığı traktör takla attı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de otomobilin çarptığı traktör takla attı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Denizli\'de otomobilin çarptığı traktör takla attı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobil, önünde seyreden Mehmet Yenitürk yönetimindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada sürücü ile eşi Nurcan Yenitürk yaşamını yitirirken 4 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

DENİZL'nin Honaz ilçesinde, otomobilin önünde giden traktörün römorkuna çarptığı kazada traktör sürücüsü Mehmet Yenitürk (48) ile eşi Nurcan Yenitürk (45) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karakurt Mahallesi Denizli-Honaz kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Honaz istikametine giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyir eden Mehmet Yenitürk idaresindeki 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör takla atarken, otomobil savrularak yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EŞLERDEN BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, traktör sürücüsünün eşi Nurcan Yenitürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Yenitürk ile römorkta bulunan 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan traktör sürücüsü Mehmet Yenitürk, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken, hastanelere kaldırılan 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Nurcan Yenitürk'ün cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
OtomobilGüncelSon Dakika

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