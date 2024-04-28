Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sümer Mahallesi 2291 sokaktaki parkta B.S. (15) ile B.K. (15) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda B.S. bıçakla B.K'yi kasık bölgesinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli B.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Parkta Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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