Denizli'de Parkta Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de Parkta Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Denizli\'de Parkta Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki B.S., bıçakla B.K'yi kasık bölgesinden yaraladı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, şüpheli B.S'yi yakalamak için çalışmalara başladı.

28.04.2024 15:45
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sümer Mahallesi 2291 sokaktaki parkta B.S. (15) ile B.K. (15) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.S. bıçakla B.K'yi kasık bölgesinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli B.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Çocuk, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Parkta Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Parkta Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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