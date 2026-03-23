Denizli\'de Uçurumdan Düşen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
N.B. idaresindeki 20 VA 203 plakalı otomobil, Aydınlar Mahallesi yakınlarında yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Nadire Baysal (79) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
