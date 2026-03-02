Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Narkotik polisi, şüpheli 2 otomobili şehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
Araçlarda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 6 kilo 410 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?