Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 26 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 26 kişi yaralandı

Denizli\'de yolcu otobüsü devrildi: 1\'i ağır 26 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, düğün için İzmir'e giden yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

26.08.2024 16:29
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Yaralıların Denizli'den İzmir'e düğün için gittiklerini öğrenildi.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Antalya - Denizli kara yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz, kullandığı 20 KK 204 plakalı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol ortasına devrildi. Otobüs şoförüyle birlikte 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otobüsteki yolcular itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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