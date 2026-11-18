DENİZLİ'de düzenlenen zimmet operasyonu kapsamında eski belediye başkanı Osman Zolan'ın danışmanı Mehmet Çağrı Sebzeci ile 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Sebzeci'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2,5 yıl önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın danışmanı Mehmet Çağrı Sebzeci hakkında 'Kamu malından haksız kazanç elde etme, görevi kötüye kullanma ve zimmet' iddiaları yer aldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün operasyon düzenledi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Çağrı Sebzeci ve eski Park ve Bahçeler Daire Başkanı M.S.S.'nin aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. M.S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Çağrı Sebzeci ile belediye personeli Ergin Ü., Ali Ş. ve Hamza Ü. tutuklandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde basına yansıyan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi personellerinden Ş.D., Y.B., Ö.A., K.Ç., E.Ü., M.S.S., A.Ş. ve N.K.'nin de olduğu gözaltı işlemleri, göreve geldiğimiz ilk yıl Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tarafımızca yapılan suç duyuruları ile ilgili olup, gelişmeler hukuk birimimiz tarafından takip edilmektedir" denildi.