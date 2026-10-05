Denizli Merkezefendi\'de zabıta okul kantinleri ve çevresindeki işletmeleri denetliyor

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla okul kantinleri ile okul çevresindeki işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlığının korunması ve eğitim ortamlarının güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul kantinleri ve çevredeki işletmeler düzenli olarak kontrol ediliyor. İncelemelerde iş yerlerinin genel düzeni, hijyen koşulları ve ilgili mevzuata uygunlukları denetleniyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitim gördükleri alanların daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi için okul çevrelerindeki işletmelere yönelik kontrollerini de sürdürüyor.

Denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca düzenli olarak devam edeceği belirtildi.