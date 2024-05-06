Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Denizli\'nin Çivril ilçesinde 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, 1080 bronz sikke, 1170 obje, 10 bronz yüzük, 6 kolye ucu, 3 ok ucu, dedektör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

06.05.2024 15:53
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??????? Denizli'nin Çivril ilçesinde, 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada Helenistik dönemine ait 1080 bronz sikke ile çeşitli dönemlere ait 1170 obje, 10 bronz yüzük, 6 kolye ucu, 3 ok ucu, dedektör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Helenistik, Denizli, Çivril, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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