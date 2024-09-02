Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan Yeni Adli Dönem Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan Yeni Adli Dönem Açıklaması

Adalet Peşinde Aileleri Platformu\'ndan Yeni Adli Dönem Açıklaması

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin kurduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, yeni adli dönemle ilgili yaptığı açıklamada, deprem suçlularının hak ettikleri cezaları almalarını umduklarını belirtti. Platform, başlatılan davalarda önemli bir ilerleme kaydedilmediğini, mahkemelerin olumsuz kararlarının mağdur ailelerde hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

02.09.2024 22:10
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(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler tarafından, sorumluların gerekli cezaları almaları için hukuk mücadelesi yürütmek amacıyla kurulan Adalet Peşinde Aileleri Platformu, yeni adli döneme ilişkin açıklama yaptı. Hakim ve savcılara seslenen platform üyeleri "Deprem suçlularının hak ettiği cezaları almasını ve adaletin yerini bulmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu yeni adli yıla ilişkin açıklama yaparak hakim ve savcılara seslendi. Platform tarafından yapılan açıklamada 6 Şubat depremleriyle ilgili başlatılan davalarda geçen süreye rağmen önemli bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

Platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından başlatılan davalarda, geçen süreye rağmen önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. Mahkemeler tarafından alınan olumsuz kararlar, mağdur ailelerde derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. 19 ayın ardından, bu büyük felaketin sorumluları ya hiç tutuklanmamış, firari durumda ya da serbest bırakılmıştır. Tutuklu bulunanlar ise yalnızca bilinçli taksirle yargılanmaktadır. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Yeni adli dönemde, hakim ve savcıların adil ve vicdanlara uygun kararlar vermelerini talep ediyoruz. Deprem suçlularının hak ettiği cezaları almasını ve adaletin yerini bulmasını umut ediyoruz. Adaletin sağlanması ve mağdur ailelerin beklentilerinin karşılanması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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