Deprem Mağdurlarının Adalet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem Mağdurlarının Adalet Talebi

Deprem Mağdurlarının Adalet Talebi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri ile basın toplantısı düzenledi. Emir, adalet taleplerini dile getirerek, hızlı ve yerinde adalet istediklerini belirtti. Platform Sözcüsü Nurgül Göksu ise dosyaların yavaş ilerlemesini, kamu personellerinin dosyalara eklenmesini ve firari sanıklar için kırmızı bülten çıkarılmasını istediklerini söyledi.

23.05.2024 15:13  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri ile basın toplantısı düzenledi. Emir, "Herkes yargılansın. Biz annelerimiz adına, 50 binden fazla yitirdiğimiz canımız adına hızlı ve yerinde adalet talep ediyoruz" dedi. Platform Sözcüsü Nurgül Göksu da kamu personellerinin dosyalara eklenmesini, dosyaların hızla işleme alınmasını ve firari sanıklar için kırmızı bülten çıkarılmasını istediklerini dile getirerek "Bu insanlar gelip yargılanmadığı sürece biz yas evresine geçemiyoruz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri ile bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Emir: "Biz hızlı ve yerinde adalet talep ediyoruz, bu ailelerin yanındayız"

CHP Grup Başkanvekili Emir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar için tutulan bilirkişi raporlarının son derecede özensiz olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"Bu anneler diyorlar ki bilirkişi raporları doğru dürüst tutulsun. Eldeki deliller doğru dürüst değerlendirilsin. 'Biz adalet arıyoruz adalet arayışımıza bu raporlar katkı versin' diye alandalar, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir kısım müteahhitler firari, suçunu biliyor, kolon kestiğini biliyor, projeyi bozduğunu biliyor... Bir kısmı 8 ay sonra bile firari olabiliyor çünkü adalet geç geliyor. Bu anneler diyor ki adalet istiyoruz. Anneler kırmız bülten talep ediyorlar. Davaların neredeyse tamamı taksirli suçlardan açılıyor bu büyük bir hukuki yanlış. Belirli durumlar için olası kasttan yargılanmaları gerekir, yargının doğru dürüst işlemesini bekliyoruz. Bir diğer konu kamu görevlilerinin korunması... Görevini yapmayan, gerekli incelemeyi yapmayan belediye de olsa Çevre Bakanlığı da olsa adalet talep ediyoruz. Herkes yargılansın. Biz annelerimiz adına, 50 binden fazla yitirdiğimiz canımız adına hızlı ve yerinde adalet talep ediyoruz. Biz bu ailelerin yanındayız."

"Birçok dosyanın iddianamesi, bilirkişi raporu yok"

Kahramanmaraş'ta olğu, gelini ve torununu kaybeden Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Nurgül Göksu, 1,5 yılda bu yana ailelerin istediği tek şeyin adalet olduğunu söyleyerek; "1,5 yıldan bu yana yas evresine geçemedik. Biz niye yas evresine geçemedik biliyor musunuz? Dosyamızdaki gelişmeleri takip etmekten biz aileler olarak yas evresine geçemedik. Üç tane talebimiz var, kamu personellerinin dosyalara eklenmesi gerekiyor, bize göre tali kusurlu değiller. İkinci talebimiz adalet bakanlığından dosyalarımız çok yavaş ilerliyor. Birçok dosyanın iddianamesi, bilirkişi raporu yok. İddianame olmadığı için daha duruşmaya başlanmadı. Üçüncüsü ise firari olan sanıklar var. Biz kırmızı büten çıkmasını istiyoruz. Bu insanlar gelip yargılamadığı sürece biz yas evresine geçemiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Murat Emir, Deprem, Göksu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Mağdurlarının Adalet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 15:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem Mağdurlarının Adalet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement