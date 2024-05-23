Deprem Mağdurlarının Adalet Talebi

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(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri ile basın toplantısı düzenledi. Emir, "Herkes yargılansın. Biz annelerimiz adına, 50 binden fazla yitirdiğimiz canımız adına hızlı ve yerinde adalet talep ediyoruz" dedi. Platform Sözcüsü Nurgül Göksu da kamu personellerinin dosyalara eklenmesini, dosyaların hızla işleme alınmasını ve firari sanıklar için kırmızı bülten çıkarılmasını istediklerini dile getirerek "Bu insanlar gelip yargılanmadığı sürece biz yas evresine geçemiyoruz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri ile bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Emir: "Biz hızlı ve yerinde adalet talep ediyoruz, bu ailelerin yanındayız"

CHP Grup Başkanvekili Emir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar için tutulan bilirkişi raporlarının son derecede özensiz olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"Bu anneler diyorlar ki bilirkişi raporları doğru dürüst tutulsun. Eldeki deliller doğru dürüst değerlendirilsin. 'Biz adalet arıyoruz adalet arayışımıza bu raporlar katkı versin' diye alandalar, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir kısım müteahhitler firari, suçunu biliyor, kolon kestiğini biliyor, projeyi bozduğunu biliyor... Bir kısmı 8 ay sonra bile firari olabiliyor çünkü adalet geç geliyor. Bu anneler diyor ki adalet istiyoruz. Anneler kırmız bülten talep ediyorlar. Davaların neredeyse tamamı taksirli suçlardan açılıyor bu büyük bir hukuki yanlış. Belirli durumlar için olası kasttan yargılanmaları gerekir, yargının doğru dürüst işlemesini bekliyoruz. Bir diğer konu kamu görevlilerinin korunması... Görevini yapmayan, gerekli incelemeyi yapmayan belediye de olsa Çevre Bakanlığı da olsa adalet talep ediyoruz. Herkes yargılansın. Biz annelerimiz adına, 50 binden fazla yitirdiğimiz canımız adına hızlı ve yerinde adalet talep ediyoruz. Biz bu ailelerin yanındayız."

"Birçok dosyanın iddianamesi, bilirkişi raporu yok"

Kahramanmaraş'ta olğu, gelini ve torununu kaybeden Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Nurgül Göksu, 1,5 yılda bu yana ailelerin istediği tek şeyin adalet olduğunu söyleyerek; "1,5 yıldan bu yana yas evresine geçemedik. Biz niye yas evresine geçemedik biliyor musunuz? Dosyamızdaki gelişmeleri takip etmekten biz aileler olarak yas evresine geçemedik. Üç tane talebimiz var, kamu personellerinin dosyalara eklenmesi gerekiyor, bize göre tali kusurlu değiller. İkinci talebimiz adalet bakanlığından dosyalarımız çok yavaş ilerliyor. Birçok dosyanın iddianamesi, bilirkişi raporu yok. İddianame olmadığı için daha duruşmaya başlanmadı. Üçüncüsü ise firari olan sanıklar var. Biz kırmızı büten çıkmasını istiyoruz. Bu insanlar gelip yargılamadığı sürece biz yas evresine geçemiyoruz" dedi.