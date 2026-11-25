Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Arıkan Sitesi'nde hayatını kaybeden 112 kişi arasında 2 çocuğu da bulunan Arzu Yurdal Atılgan, dosyadaki bilirkişi raporunda AFAD'a da kusur atfedildiğini belirterek, sorumluların sanık olarak dosyaya eklenmesini istedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Arıkan Sitesi'nin A ve B bloklarının 6 Şubat depremlerinde yıkılması nedeniyle 112 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önce müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul, daha sonra belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davalar birleştirildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Davanın 6'ncı celsesinden bu yana 8 ay geçmesine rağmen beklenen bilirkişi raporu 7'nci celseye yetişmezken, duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, sanık Şener Yener ve sanık avukatları katıldı.

"ADALET, VİCDANLARDA İNŞA EDİLECEK NESİLLER YETİŞTİREBİLMEKTİR"

Depremde iki evladını kaybeden öğretmen Arzu Yurdal Atılgan, duruşmada, "Öyle öğrenciler yetiştireceğim ki hukukun üstünlüğüne inanan hakimler, savcılar olabilsinler. Öyle avukatlar yetiştireceğim ki 112 kişinin ölümünden sorumlu kişileri rant uğruna savunmak zorunda kalmasınlar. Öyle mühendisler yetiştireceğim ki yaptıkları binalar en şiddetli depremlerde bile yıkılmasın. Ben inanıyorum ki adalet, sadece kanun maddelerini bilmek değildir. Adalet, vicdanlarda inşa edilecek nesiller yetiştirebilmektir. Yaşadığım her şeye rağmen memleketin her yerinde nice Kardelenlerin ve Mustafa Alplerin yüreğine dokunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda AFAD'a da kusur atfedildiğini anımsatan Atılgan, "AFAD raporuna göre binanın yıkılacağı belliymiş ancak önlem alınmamış. Bu konuda sorumluluğu bulunan kişilerin dosyaya sanık olarak eklenmesini istiyorum" dedi.

Sanık Yener Şener de önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Karot örnekleri usulüne uygun alınmamıştır. Yıkılan binadan karot örneği alınamaz. Ben müteahhit değilim, fenni mesulüm. Beraatimi talep ederim" ifadelerini kulladı.

Diğer sanıkların avukatları da bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesini istedi.

Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine ve duruşmanın 27 Nisan 2027'de yapılmasına hükmetti.

AFAD, KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLERE SORUMLULUK ATFEDİLMİŞTİ

Dava kapsamında hazırlanan önceki bilirkişi raporunda, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) 2020 raporunun 43'üncü sayfasında stadyum ve çevresinin riskli alan olarak tanımlandığı, söz konusu alanın Arıkan Sitesi'nin yakın çevresinde bulunduğu belirtilerek şu tespitlere yer verildi:

"AFAD İl Müdürlüğü tarafından dava konusu yapının bulunduğu alanla ilgili tespitler yapılmış olmasına rağmen dosyada herhangi bir bildirim, tebliğ veya yapının deprem dayanımının incelenmesi için gerekli yazışmaların yapılmadığı, AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere raporun dağıtımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlükleri veya yerel yönetim yöneticilerinin görev ve sorumlulukları kapsamında ayrı ayrı sorumlu oldukları anlaşılmıştır."