Depremde işletmesi yıkılan esnaf, memleketine dönüp sabun üretimine devam ediyor

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Depremlerde işletmelerinin yıkılmasının ardından yaralanan eşiyle Hatay'dan ayrılan 44 yaşındaki esnaf Özcan Kaya, yörede yetişen zeytin ve defne yağından sabun üretimini devam ettirmek için memleketine dönüp yeniden atölye kurdu.

Babasından 15 yaşındayken öğrendiği geleneksel sabun yapımını 29 yıldır sürdüren Kaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Antakya ilçesinde yakalandı.

Defne ilçesindeki atölyesi ve Antakya ilçesindeki satış mağazası yıkılan 2 çocuk babası Kaya, afette ayağı kırılan eşinin tedavisi için Ankara'ya yerleşti.

Kaya, bir yıl sonra baba mesleğine ve memleketine duyduğu özlem nedeniyle Hatay'a döndü.

Kendi imkanlarıyla Defne'deki Orhanlı Mahallesi'nde atölye açan Kaya, yörede yetişen zeytinler ile defne yapraklarından elde edilen yağı kazanlarda kaynatıp demir kalıplara döküyor.

Soğuyan karışımın kesilmesiyle son halini alan ve "gar sabunu" olarak da bilinen ürünler, kilogramı 300-600 liradan satılıyor.

"Turistler akın akın atölyeme gelirdi"

Özcan Kaya, AA muhabirine, baba mesleğini severek yaptığını söyledi.

Sağlıklı sabunlar ürettiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Depremden önce işlerim çok iyiydi. Turistler akın akın atölyeme gelirdi. Tur otobüsleri geleneksel üretimi turistlere göstermek için atölyemin önünde dururdu. İş yerimiz yıkılınca Ankara'ya göç ettik ama başka şehirde yapamadık. Antakya'yı bırakamadık."

Kaya, yeniden komşuları ve müşterileriyle buluştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kente döndüğümüzü duyan dostlar, müşteriler arayıp sabun soruyor. Yavaş yavaş kalkınmaya çalışıyoruz. İnşallah deprem öncesi günleri tekrar görürüz." dedi.

Doğal sabunlara ilgi gösterildiğini belirten Kaya, atölyesine gelen müşterilerinin yanı sıra farklı şehirlerden arayan kişilere de ürün sattığını anlattı.

Kaya, deprem nedeniyle kentten ayrılan esnafın dönmesini istediğini vurgulayarak, "Şehir dışına giden esnaf arkadaşlarımız memlekete dönsünler. Burası insanı ve havasıyla bambaşka bir yer. Esnaf geri dönsün Hatay kalkınsın." diye konuştu.